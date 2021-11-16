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В Україні за добу - 16 308 випадків коронавірусу

За добу 15 листопада в Україні зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327)
Минулої доби в Україні виявлено 16 308 випадків зараження коронавірусом.
В Україні за добу - 16 308 випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
"За добу 15 листопада в Україні зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327)", - йдеться в повідомленні.
 
За минулу добу від COVID-19 померли 838 осіб, одужали – 21 914. Госпіталізовано – 2 264 особи.
 
 
За весь час пандемії в Україні підтверджено 3 244 749 випадків COVID-19, одужали 2 664 373 особи. Водночас зафіксовано 77 985 летальних випадків.
 
У МОЗ також повідомляють, що за минулу добу в Україні 268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180.
 
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.
 
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16 11 2021 09:27
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