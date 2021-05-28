В Україні за добу - 3 306 нових випадків COVID-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях

В Україні за минулу добу, 27 травня, зафіксували 3 306 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 156.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"28 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 169 дітей та 77 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 1 402 особи, летальних випадків – 156; одужало 13 298 осіб.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 25 454 особи, методом ІФА – 11 758 осіб, експрес-тестами – 23 351 особу.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях", - додали у МОЗ.

Також за добу в Україні зробили понад 16 тисяч щеплень від COVID-19.

"За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 16 293 особи. З них вакциновано першою дозою – 6883 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 9410 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 116 006 щеплень. Вакциновано – 999 074 особи, з них отримали першу дозу – 999 072 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 116 934 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 196 673 особи; одужало 2 020 216 осіб; летальних випадків – 50 232; проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.