НОВИНИВ Україні протягом минулої доби виявлено 547 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу - 547 випадків коронавірусу
За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23)
Фото: Українська правда
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
"За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23)", - йдеться в повідомленні.
Також, 101 246 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 13 липня 2021 року. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані - 43 419 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.
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