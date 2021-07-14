В Україні за добу - 547 випадків коронавірусу

За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23)

В Україні протягом минулої доби виявлено 547 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23)", - йдеться в повідомленні.

Також, 101 246 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 13 липня 2021 року. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані - 43 419 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.