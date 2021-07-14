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В Україні за добу - 547 випадків коронавірусу

За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23)
В Україні протягом минулої доби виявлено 547 випадків зараження коронавірусом.
В Україні за добу - 547 випадків коронавірусу Фото: Українська правда
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
"За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23)", - йдеться в повідомленні.
 
Також, 101 246 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 13 липня 2021 року. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані - 43 419 людей.
 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях. 
 
 
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14 07 2021 10:12
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