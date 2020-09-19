В Україні за добу госпіталізували найбільше людей за час пандемії, - МОЗ "Було госпіталізовано 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії"

За останню добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізованих з початку пандемії.

Фото: з відкритих джерел

Про це на брифінгу 19 вересня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна. "Було госпіталізовано 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії. Взагалі на сьогодні в наших лікарнях з підтвердженим або з підозрою на COVID-19 перебувають понад 13 000 громадян. Хочу вам сказати, що, наприклад, на перше вересня було 10900 (госпіталізованих, - ред.) пацієнтів", - зазначив він. Нагадаємо, що 19 вересня в Україні 172 712 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 516 летальних, 76 754 пацієнти одужало.

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