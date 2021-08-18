В Україні за добу від коронавірусу вакцинували понад 118,5 тис. осіб

З початку вакцинальної кампанії щеплено 4851541 особу, з них отримали одну дозу - 4581539 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2851458 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Протягом доби 17 серпня в Україні від коронавірусу вакцинували 118 594 людини, при цьому перше щеплення отримали 58 441 українець, ще 60 153 - повністю завершили процес імунізації, отримавши обидві дози вакцини, повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я в Telegram - каналі в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Протягом доби працювали 839 мобільних бригад, 2797 пунктів щеплення, 317 центрів вакцинації", йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що з початку вакцинальної кампанії щеплено 4851541 особу, з них отримали одну дозу - 4581539 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2851458 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Всього проведено 7 702 997 щеплень", - сказано в повідомленні.

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