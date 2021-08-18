В Україні за добу від коронавірусу вакцинували понад 118,5 тис. осіб
Протягом доби 17 серпня в Україні від коронавірусу вакцинували 118 594 людини, при цьому перше щеплення отримали 58 441 українець, ще 60 153 - повністю завершили процес імунізації, отримавши обидві дози вакцини, повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я в Telegram - каналі в середу, пише "Інтерфакс-Україна".
"Протягом доби працювали 839 мобільних бригад, 2797 пунктів щеплення, 317 центрів вакцинації", йдеться в повідомленні.
У МОЗ зазначили, що з початку вакцинальної кампанії щеплено 4851541 особу, з них отримали одну дозу - 4581539 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2851458 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
"Всього проведено 7 702 997 щеплень", - сказано в повідомленні.
Читайте також: МОЗ України має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови вакцинації колективу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом