В Україні за добу виявили 11 757 випадків коронавірусу За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242)

За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242).

Фото: CTK Photo

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці. "За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242)", - йдеться у повідомленні. Зокрема, за минулу добу померли 194 пацієнти, одужали - 3 839. Водночас госпіталізовано 2 556 осіб. За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 423 379 випадків COVID-19, одужала 2 255 191 особа. Померли від коронавірусу 56 274 особи. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях. Читайте також: Ляшко: В Україні зафіксували 9 666 нових випадків коронавірусу

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