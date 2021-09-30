НОВИНИЗа добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу виявили 11 757 випадків коронавірусу
За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242)
Фото: CTK Photo
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
"За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за минулу добу померли 194 пацієнти, одужали - 3 839. Водночас госпіталізовано 2 556 осіб.
За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 423 379 випадків COVID-19, одужала 2 255 191 особа. Померли від коронавірусу 56 274 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
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