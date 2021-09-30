Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні за добу виявили 11 757 випадків коронавірусу

За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242)
За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242).
В Україні за добу виявили 11 757 випадків коронавірусу Фото: CTK Photo
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
"За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242)", - йдеться у повідомленні.
 
Зокрема, за минулу добу померли 194 пацієнти, одужали - 3 839. Водночас госпіталізовано 2 556 осіб.
 
 
За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 423 379 випадків COVID-19, одужала 2 255 191 особа. Померли від коронавірусу 56 274 особи.
 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2021 09:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.