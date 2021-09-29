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В Україні зафіксували 9 666 нових випадків коронавірусу

За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204)
За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні зафіксували 9 666 нових випадків коронавірусу Фото: CTK Photo
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
"За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204)", - йдеться в повідомленні.
 
 
За минулу добу померли 217 пацієнтів, одужали - 3 281. Водночас госпіталізовані 2 855 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 411 622 випадки COVID-19, одужали 2 251 352 особи. Померли від коронавірусу 56 080 осіб.
 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.
 
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29 09 2021 09:22
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