В Україні за добу виявили 23 229 випадків коронавірусу

За добу 22 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1777, медпрацівників – 438)

За минулу добу, 22 жовтня, в Україні виявили 23 229 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 22 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1777, медпрацівників – 438)", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано – 5 362 особи; летальних випадків – 483; одужало – 8 330 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 748 614 осіб; одужало – 2 369 695 осіб; летальних випадків – 63486; проведено ПЛР-тестувань – 13 927 353.

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

Минулої доби 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини.

У МОЗ додали, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.