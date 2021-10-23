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В Україні за добу виявили 23 229 випадків коронавірусу

За добу 22 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1777, медпрацівників – 438)
За минулу добу, 22 жовтня, в Україні виявили 23 229 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні за добу виявили 23 229 випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
"За добу 22 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1777, медпрацівників – 438)", - йдеться у повідомленні.
 
 
Також за минулу добу госпіталізовано – 5 362 особи; летальних випадків – 483; одужало – 8 330 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 748 614 осіб; одужало – 2 369 695 осіб; летальних випадків – 63486; проведено ПЛР-тестувань – 13 927 353.
 
За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.
 
Минулої доби 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини.
 
У МОЗ додали, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
 
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23 10 2021 10:34
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