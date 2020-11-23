В Україні зафіксовано 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 60 218 випадків;
Вінницька область – 15 476 випадків;
Волинська область – 21 864 випадки;
Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
Донецька область – 20 262 випадки;
Житомирська область – 26 966 випадків;
Закарпатська область – 21 538 випадків;
Запорізька область – 24 442 випадки;
Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
Київська область – 31 212 випадків;
Кіровоградська область – 4 358 випадків;
Луганська область – 5 679 випадків;
Львівська область – 41 279 випадків;
Миколаївська область – 15 320 випадків;
Одеська область – 37 901 випадків;
Полтавська область – 18 557 випадків;
Рівненська область – 28 194 випадки;
Сумська область – 23 167 випадки;
Тернопільська область – 25 813 випадків;
Харківська область – 51 637 випадків;
Херсонська область – 8 704 випадки;
Хмельницька область – 26 430 випадків;
Черкаська область – 18 292 випадки;
Чернівецька область – 31 369 випадків;
Чернігівська область – 15 061 випадок.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"
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