В Україні зафіксовано 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

23 листопада (станом на 9:00) в Україні 635 689 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 11 075, одужало - 291 060.

Коронавірус статистика

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ – 60 218 випадків; Вінницька область – 15 476 випадків; Волинська область – 21 864 випадки; Дніпропетровська область – 29 654 випадки; Донецька область – 20 262 випадки; Житомирська область – 26 966 випадків; Закарпатська область – 21 538 випадків; Запорізька область – 24 442 випадки; Івано-Франківська область – 32 296 випадків; Київська область – 31 212 випадків; Кіровоградська область – 4 358 випадків; Луганська область – 5 679 випадків; Львівська область – 41 279 випадків; Миколаївська область – 15 320 випадків; Одеська область – 37 901 випадків; Полтавська область – 18 557 випадків; Рівненська область – 28 194 випадки; Сумська область – 23 167 випадки; Тернопільська область – 25 813 випадків; Харківська область – 51 637 випадків; Херсонська область – 8 704 випадки; Хмельницька область – 26 430 випадків; Черкаська область – 18 292 випадки; Чернівецька область – 31 369 випадків; Чернігівська область – 15 061 випадок. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"

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