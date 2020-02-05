В Україні зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 550 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 427 випадків; Волинська область — 315 випадків; Дніпропетровська область — 436 випадків; Донецька область — 70 випадків; Житомирська область — 393 випадки; Закарпатська область — 496 випадків; Запорізька область — 267 випадків; Івано-Франківська область — 942 випадки; Кіровоградська область — 394 випадки; м. Київ — 1494 випадки; Київська область — 747 випадків; Львівська область — 465 випадків; Луганська область — 37 випадків; Миколаївська область — 140 випадків; Одеська область — 329 випадків; Полтавська область — 212 випадків; Рівненська область — 689 випадків; Сумська область — 105 випадків; Тернопільська область — 823 випадки; Харківська область — 311 випадків; Херсонська область — 121 випадок; Хмельницька область — 98 випадків; Чернівецька область — 1745 випадків; Черкаська область — 304 випадки; Чернігівська область — 51 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що у Сумах Служба безпеки України викрила підпільне виробництво неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів, які правопорушники продавали зокрема медзакладам.

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