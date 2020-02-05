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В Україні зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 550 нових випадків
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 427 випадків;

Волинська область — 315 випадків;

Дніпропетровська область — 436 випадків; 

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 393 випадки;

Закарпатська область — 496 випадків;

Запорізька область — 267 випадків;

Івано-Франківська область — 942 випадки;

Кіровоградська область — 394 випадки;

м. Київ — 1494 випадки;

Київська область — 747 випадків;

Львівська область — 465 випадків; 

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 140 випадків;

Одеська область — 329 випадків;

Полтавська область — 212 випадків;

Рівненська область — 689 випадків;

Сумська область — 105 випадків;

Тернопільська область — 823 випадки;

Харківська область — 311 випадків;

Херсонська область — 121 випадок;

Хмельницька область — 98 випадків;

Чернівецька область — 1745 випадків;

Черкаська область — 304 випадки;

Чернігівська область — 51 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що у Сумах Служба безпеки України викрила підпільне виробництво неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів, які правопорушники продавали зокрема медзакладам.

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02 05 2020 11:00
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