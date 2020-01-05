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У Сумах викрили підпільне виробництво небезпечного антисептика, який продавали медзакладам

Фальсифікат виготовляли під вигаданим брендом кустарним способом із сумнівної сировини без будь-яких дозвільних документів
У Сумах Служба безпеки України викрила підпільне виробництво неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів, які правопорушники продавали зокрема медзакладам.
У Сумах викрили підпільне виробництво небезпечного антисептика, який продавали медзакладам У Сумах викрили підпільне виробництво небезпечного антисептика, який продавали медзакладам Фото: СБУ

Як повідомили у СБУ, товар збували медустановам у всьому регіоні, а також через інтернет. "Бізнес" організували кілька місцевих підприємців на території приватного підприємства, яке належить одному з них і розташоване на околиці Сум, передає "Громадське".

Фальсифікат виготовляли під вигаданим брендом кустарним способом із сумнівної сировини без будь-яких дозвільних документів.

Під час слідчих дій на виробництві правоохоронці вилучили майже 600 літрів готового антисептика, приблизно 500 літрів спирту невстановленого походження, хімічні сполуки, порожню тару і обладнання для виготовлення контрафакту.

За попередніми підрахунками фахівців, вартість цієї продукції та обладнання становить майже мільйон гривень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Медичні заклади, які купили фальсифікат, зараз встановлюють, аби вилучити його і визначити суму завданих держбюджету збитків. 

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.

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01 05 2020 15:00
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