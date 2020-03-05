В Україні зафіксовано 11913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 502 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 435 випадків; Волинська область — 324 випадки; Дніпропетровська область — 448 випадків; Донецька область — 70 випадків; Житомирська область — 423 випадки; Закарпатська область — 508 випадків; Запорізька область — 275 випадків; Івано-Франківська область — 965 випадків; Кіровоградська область — 397 випадків; м. Київ — 1511 випадків; Київська область — 784 випадки; Львівська область — 473 випадки; Луганська область — 37 випадків; Миколаївська область — 149 випадків; Одеська область — 409 випадків; Полтавська область — 222 випадки; Рівненська область — 726 випадків; Сумська область — 110 випадків; Тернопільська область — 868 випадків; Харківська область — 348 випадків; Херсонська область — 136 випадків; Хмельницька область — 115 випадків; Чернівецька область — 1818 випадків; Черкаська область — 308 випадків; Чернігівська область — 54 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що у Сумах Служба безпеки України викрила підпільне виробництво неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів, які правопорушники продавали зокрема медзакладам.

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