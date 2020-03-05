Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 11913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 502 нові випадки
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 11913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 435 випадків;

Волинська область — 324 випадки;

Дніпропетровська область — 448 випадків; 

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 423 випадки;

Закарпатська область — 508 випадків;

Запорізька область — 275 випадків;

Івано-Франківська область — 965 випадків;

Кіровоградська область — 397 випадків;

м. Київ — 1511 випадків;

Київська область — 784 випадки;

Львівська область — 473 випадки; 

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 149 випадків;

Одеська область — 409 випадків;

Полтавська область — 222 випадки;

Рівненська область — 726 випадків;

Сумська область — 110 випадків;

Тернопільська область — 868 випадків;

Харківська область — 348 випадків;

Херсонська область — 136 випадків;

Хмельницька область — 115 випадків;

Чернівецька область — 1818 випадків;

Черкаська область — 308 випадків;

Чернігівська область — 54 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що у Сумах Служба безпеки України викрила підпільне виробництво неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів, які правопорушники продавали зокрема медзакладам.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 05 2020 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.