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В Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 422 нові випадки
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало.
В Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 654 випадки;

Волинська область — 535 випадків;

Дніпропетровська область — 781 випадок; 

Донецька область — 117 випадків;

Житомирська область — 533 випадки;

Закарпатська область — 791 випадок;

Запорізька область — 347 випадків;

Івано-Франківська область — 1166 випадків;

Кіровоградська область — 432 випадки;

м. Київ — 2012 випадків;

Київська область — 1067 випадків;

Львівська область — 904 випадки; 

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 693 випадки;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1062 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1033 випадки;

Харківська область — 713 випадків;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 209 випадків;

Чернівецька область — 2516 випадків;

Черкаська область — 348 випадків;

Чернігівська область — 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, що Україна відкриває пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

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14 05 2020 11:40
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