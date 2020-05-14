В Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 422 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 654 випадки; Волинська область — 535 випадків; Дніпропетровська область — 781 випадок; Донецька область — 117 випадків; Житомирська область — 533 випадки; Закарпатська область — 791 випадок; Запорізька область — 347 випадків; Івано-Франківська область — 1166 випадків; Кіровоградська область — 432 випадки; м. Київ — 2012 випадків; Київська область — 1067 випадків; Львівська область — 904 випадки; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 228 випадків; Одеська область — 693 випадки; Полтавська область — 257 випадків; Рівненська область — 1062 випадки; Сумська область — 158 випадків; Тернопільська область — 1033 випадки; Харківська область — 713 випадків; Херсонська область — 165 випадків; Хмельницька область — 209 випадків; Чернівецька область — 2516 випадків; Черкаська область — 348 випадків; Чернігівська область — 84 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19. Нагадаємо, що Україна відкриває пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

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