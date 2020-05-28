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В Україні зафіксовано 22382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 477 нових випадків
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 22382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 947 випадків;

Волинська область — 851 випадок;

Дніпропетровська область — 920 випадків; 

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 673 випадки;

Закарпатська область — 1124 випадки;

Запорізька область — 425 випадків;

Івано-Франківська область — 1339 випадків;

Кіровоградська область — 495 випадків;

м. Київ — 2793 випадки;

Київська область — 1517 випадків;

Львівська область — 1513 випадків; 

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 282 випадки;

Одеська область — 861 випадок;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1588 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1131 випадок;

Харківська область — 981 випадок;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 386 випадків;

Чернівецька область — 3201 випадок;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 140 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я визначила новий епіцентр коронавірусу. За даними організації, наразі найбільше потерпає від пандемії Південна та Північна Америка.

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28 05 2020 11:00
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