В Україні зафіксовано 28 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1192 випадки;
Волинська область — 1214 випадків;
Дніпропетровська область — 973 випадки;
Донецька область — 246 випадків;
Житомирська область — 973 випадки;
Закарпатська область — 1448 випадків;
Запорізька область — 502 випадки;
Івано-Франківська область — 1622 випадки;
Кіровоградська область — 562 випадки;
м. Київ — 3580 випадків;
Київська область — 1865 випадків;
Львівська область — 2289 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 309 випадків;
Одеська область — 1028 випадків;
Полтавська область — 276 випадків;
Рівненська область — 2122 випадки;
Сумська область — 198 випадків;
Тернопільська область — 1313 випадків;
Харківська область — 1338 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 520 випадків;
Чернівецька область — 3757 випадків;
Черкаська область — 501 випадок;
Чернігівська область — 320 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 червня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 67138 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що у Херсоні одужали всі 20 людей, які хворіли коронавірусною хворобою COVID-19.
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