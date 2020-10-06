В Україні зафіксовано 28 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 525 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 10 червня (станом на 9:00) в Україні 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1192 випадки; Волинська область — 1214 випадків; Дніпропетровська область — 973 випадки; Донецька область — 246 випадків; Житомирська область — 973 випадки; Закарпатська область — 1448 випадків; Запорізька область — 502 випадки; Івано-Франківська область — 1622 випадки; Кіровоградська область — 562 випадки; м. Київ — 3580 випадків; Київська область — 1865 випадків; Львівська область — 2289 випадків; Луганська область — 54 випадки; Миколаївська область — 309 випадків; Одеська область — 1028 випадків; Полтавська область — 276 випадків; Рівненська область — 2122 випадки; Сумська область — 198 випадків; Тернопільська область — 1313 випадків; Харківська область — 1338 випадків; Херсонська область — 179 випадків; Хмельницька область — 520 випадків; Чернівецька область — 3757 випадків; Черкаська область — 501 випадок; Чернігівська область — 320 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 червня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 67138 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що у Херсоні одужали всі 20 людей, які хворіли коронавірусною хворобою COVID-19.

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