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В Україні зафіксовано 28 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 525 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 10 червня (станом на 9:00) в Україні 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 28 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1192 випадки;

Волинська область — 1214 випадків;

Дніпропетровська область — 973 випадки; 

Донецька область — 246 випадків;

Житомирська область — 973 випадки;

Закарпатська область — 1448 випадків;

Запорізька область — 502 випадки;

Івано-Франківська область — 1622 випадки;

Кіровоградська область — 562 випадки;

м. Київ — 3580 випадків;

Київська область — 1865 випадків;

Львівська область — 2289 випадків; 

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 309 випадків;

Одеська область — 1028 випадків;

Полтавська область — 276 випадків;

Рівненська область — 2122 випадки;

Сумська область — 198 випадків;

Тернопільська область — 1313 випадків;

Харківська область — 1338 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 520 випадків;

Чернівецька область — 3757 випадків;

Черкаська область — 501 випадок;

Чернігівська область — 320 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 червня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 67138 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що у Херсоні одужали всі 20 людей, які хворіли коронавірусною хворобою COVID-19.

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10 06 2020 09:40
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