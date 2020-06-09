В Україні зафіксовано 2 107 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

6 вересня (станом на 9:00) в Україні 135 894 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 846 летальних, 62 227 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 1 693 793 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 578 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 375 випадків;

Волинська область — 5 828 випадків;

Дніпропетровська область — 2 697 випадків;

Донецька область — 1 627 випадків;

Житомирська область — 3 678 випадків;

Закарпатська область — 8 049 випадків;

Запорізька область — 1 882 випадки;

Івано-Франківська область — 10 187 випадків;

Кіровоградська область — 854 випадки;

м. Київ — 15 032 випадки;

Київська область — 6 192 випадки;

Львівська область — 15 695 випадків;

Луганська область — 431 випадок;

Миколаївська область — 1 581 випадок;

Одеська область — 8 380 випадків;

Полтавська область — 945 випадків;

Рівненська область — 9 660 випадків;

Сумська область — 1 858 випадків;

Тернопільська область — 7 225 випадків;

Харківська область — 10 833 випадки;

Херсонська область — 496 випадків;

Хмельницька область — 3 100 випадків;

Чернівецька область — 11 109 випадків;

Черкаська область — 1 894 випадки;

Чернігівська область — 2 286 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 106 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 197 863 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що міська рада Івано-Франківська подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів України. В заяві оспорюється потрапляння міста в "червону зону" карантину.