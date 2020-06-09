В Україні зафіксовано 2 107 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 693 793 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 578 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4 375 випадків;
Волинська область — 5 828 випадків;
Дніпропетровська область — 2 697 випадків;
Донецька область — 1 627 випадків;
Житомирська область — 3 678 випадків;
Закарпатська область — 8 049 випадків;
Запорізька область — 1 882 випадки;
Івано-Франківська область — 10 187 випадків;
Кіровоградська область — 854 випадки;
м. Київ — 15 032 випадки;
Київська область — 6 192 випадки;
Львівська область — 15 695 випадків;
Луганська область — 431 випадок;
Миколаївська область — 1 581 випадок;
Одеська область — 8 380 випадків;
Полтавська область — 945 випадків;
Рівненська область — 9 660 випадків;
Сумська область — 1 858 випадків;
Тернопільська область — 7 225 випадків;
Харківська область — 10 833 випадки;
Херсонська область — 496 випадків;
Хмельницька область — 3 100 випадків;
Чернівецька область — 11 109 випадків;
Черкаська область — 1 894 випадки;
Чернігівська область — 2 286 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 106 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 197 863 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що міська рада Івано-Франківська подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів України. В заяві оспорюється потрапляння міста в "червону зону" карантину.
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