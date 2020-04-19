В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 150 випадків;
Дніпропетровська область — 110 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 211 випадків;
Закарпатська область — 182 випадки;
Запорізька область — 131 випадок;
Івано-Франківська область — 480 випадків;
Кіровоградська область — 245 випадків;
м. Київ — 801 випадок;
Київська область — 304 випадки;
Львівська область — 245 випадків;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 112 випадків;
Полтавська область — 61 випадок;
Рівненська область — 308 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 390 випадків;
Харківська область — 67 випадків;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 47 випадків;
Чернівецька область — 889 випадків;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 квітня 2020 року до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що за даними Національної поліції, минулого року у релігійних обрядах на Великдень взяли участь близько 7,5 мільйонів громадян. Якщо цього року до церков прийде хоча б десята частина, то в Україні може бути масштабний спалах коронавірусу.
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