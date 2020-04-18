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Якщо до храмів на Великдень прийде хоча б десята частина тих, хто був минулого року, буде спалах хвороби

"Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів – адміністративних покарань"
За даними Національної поліції, минулого року у релігійних обрядах на Великдень взяли участь близько 7,5 мільйонів громадян. Якщо цього року до церков прийде хоча б десята частина, то в Україні може бути масштабний спалах коронавірусу.
Якщо до храмів на Великдень прийде хоча б десята частина тих, хто був минулого року, буде спалах хвороби Фото: з відкритих джерел

Про це заявив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає "Громадське".

"Ми вкотре закликаємо громадян не приходити цього року на релігійні служби. У випадку, якщо таке відбудеться, правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу, щоб люди дотримувались особистих заходів безпеки та тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів – адміністративних покарань", — сказав Шевчеко.

Він додав що у суботу та неділю (18-19 квітня), під час великодніх богослужінь біля храмів по всій країні чергуватимуть понад 22 тисячі поліцейських та нацгвардійців. 

Раніше радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт заявив, що у разі непокори людей та їхнього великого скупчення під час великодніх свят поліція буде залучати сили спецпризначення.

До цього у Православній церкві України нагадали, що великодні богослужіння 19 квітня транслюватимуть онлайн, тому закликали вірян залишитися вдома та за можливості допомогти нужденним.

Українські телеканали транслюватимуть богослужіння різних конфесій, розклад ефірів опублікував Офіс президента.

Саме після великодніх свят і з врахуванням кількості нових випадків інфікування коронавірусом влада вирішуватиме, чи продовжувати або пом'якшувати карантин в Україні.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали.

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18 04 2020 15:00
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