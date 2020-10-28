В Україні зафіксовано 7 474 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

28 жовтня (станом на 9:00) в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 474 нових випадки. Загалом проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 3 306 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 9697 (+191) Волинська обл — 12871 (+236) Дніпропетровська обл — 13915 (+497) Донецька обл — 9024 (+205) Житомирська обл — 13154 (+276) Закарпатська обл — 13571 (+226) Запорізька обл — 8852 (+389) Івано-Франківська обл — 19247 (+332) Кіровоградська обл — 2212 (+55) м. Київ — 35450 (+563) Київська обл — 15465 (+309) Львівська обл — 28484 (+398) Луганська обл — 3416 (+95) Миколаївська обл — 7317 (+123) Одеська обл — 23207 (+567) Полтавська обл — 8639 (+289) Рівненська обл — 18299 (+296) Сумська обл — 10974 (+164) Тернопільська обл — 19818 (+296) Харківська обл — 34441 (+635) Херсонська обл — 3454 (+110) Хмельницька обл — 14228 (+383) Чернівецька обл — 20509 (+392) Черкаська обл — 8539 (+238) Чернігівська обл — 8292 (+209) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 жовтня до Центру надійшло 8 145 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 435 812 повідомлень про підозру на COVID-19. Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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