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В Україні зафіксовано 7 474 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

28 жовтня (станом на 9:00) в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 474 нових випадки. Загалом проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 3 306 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 7 474 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 9697 (+191)

Волинська обл — 12871 (+236)

Дніпропетровська обл — 13915 (+497)

Донецька обл — 9024 (+205)

Житомирська обл — 13154 (+276)

Закарпатська обл — 13571 (+226)

Запорізька обл — 8852 (+389)

Івано-Франківська обл — 19247 (+332)

Кіровоградська обл — 2212 (+55)

м. Київ — 35450 (+563)

Київська обл — 15465 (+309)

Львівська обл — 28484 (+398)

Луганська обл — 3416 (+95)

Миколаївська обл — 7317 (+123)

Одеська обл — 23207 (+567)

Полтавська обл — 8639 (+289)

Рівненська обл — 18299 (+296)

Сумська обл — 10974 (+164)

Тернопільська обл — 19818 (+296)

Харківська обл — 34441 (+635)

Херсонська обл — 3454 (+110)

Хмельницька обл — 14228 (+383)

Чернівецька обл — 20509 (+392)

Черкаська обл — 8539 (+238)

Чернігівська обл — 8292 (+209)

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 жовтня до Центру надійшло 8 145 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 435 812 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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28 10 2020 10:14
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