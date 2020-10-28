В Україні зафіксовано 7 474 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 9697 (+191)
Волинська обл — 12871 (+236)
Дніпропетровська обл — 13915 (+497)
Донецька обл — 9024 (+205)
Житомирська обл — 13154 (+276)
Закарпатська обл — 13571 (+226)
Запорізька обл — 8852 (+389)
Івано-Франківська обл — 19247 (+332)
Кіровоградська обл — 2212 (+55)
м. Київ — 35450 (+563)
Київська обл — 15465 (+309)
Львівська обл — 28484 (+398)
Луганська обл — 3416 (+95)
Миколаївська обл — 7317 (+123)
Одеська обл — 23207 (+567)
Полтавська обл — 8639 (+289)
Рівненська обл — 18299 (+296)
Сумська обл — 10974 (+164)
Тернопільська обл — 19818 (+296)
Харківська обл — 34441 (+635)
Херсонська обл — 3454 (+110)
Хмельницька обл — 14228 (+383)
Чернівецька обл — 20509 (+392)
Черкаська обл — 8539 (+238)
Чернігівська обл — 8292 (+209)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 жовтня до Центру надійшло 8 145 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 435 812 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"
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