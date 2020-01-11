В Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

1 листопада (станом на 9:00) в Україні 395 440 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 306 летальних, 161 441 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 7 959 нових випадків. Загалом проведено 3 312 549 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 513 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 10575 (+233) Волинська обл — 13784 (+230) Дніпропетровська обл — 15266 (+195) Донецька обл — 10937 (+545) Житомирська обл — 14965 (+708) Закарпатська обл — 14695 (+225) Запорізька обл — 10112 (+203) Івано-Франківська обл — 20793 (+401) Кіровоградська обл — 2610 (+96) м. Київ — 38238 (+689) Київська обл — 16816 (+352) Львівська обл — 30236 (+408) Луганська обл — 3714 (+78) Миколаївська обл — 8144 (+362) Одеська обл — 24994 (+371) Полтавська обл — 9739 (+176) Рівненська обл — 19373 (+215) Сумська обл — 11924 (+174) Тернопільська обл — 20808 (+139) Харківська обл — 37180 (+883) Херсонська обл — 4153 (+193) Хмельницька обл — 16148 (+424) Чернівецька обл — 22067 (+409) Черкаська обл — 9305 (+148) Чернігівська обл — 8865 (+102) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 листопада до Центру надійшло 7 757 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 469 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Інформація з офіційного телеграм-канала "Коронавірус_інфо"

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