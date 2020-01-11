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В Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

1 листопада (станом на 9:00) в Україні 395 440 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 306 летальних, 161 441 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 7 959 нових випадків. Загалом проведено 3 312 549 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 513 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 10575 (+233)

Волинська обл — 13784 (+230)

Дніпропетровська обл — 15266 (+195)

Донецька обл — 10937 (+545)

Житомирська обл — 14965 (+708)

Закарпатська обл — 14695 (+225)

Запорізька обл — 10112 (+203)

Івано-Франківська обл — 20793 (+401)

Кіровоградська обл — 2610 (+96)

м. Київ — 38238 (+689)

Київська обл — 16816 (+352)

Львівська обл — 30236 (+408)

Луганська обл — 3714 (+78)

Миколаївська обл — 8144 (+362)

Одеська обл — 24994 (+371)

Полтавська обл — 9739 (+176)

Рівненська обл — 19373 (+215)

Сумська обл — 11924 (+174)

Тернопільська обл — 20808 (+139)

Харківська обл — 37180 (+883)

Херсонська обл — 4153 (+193)

Хмельницька обл — 16148 (+424)

Чернівецька обл — 22067 (+409)

Черкаська обл — 9305 (+148)

Чернігівська обл — 8865 (+102)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 листопада до Центру надійшло 7 757 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 469 871 повідомлення про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційного телеграм-канала "Коронавірус_інфо"

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01 11 2020 12:12
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