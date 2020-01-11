В Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 10575 (+233)
Волинська обл — 13784 (+230)
Дніпропетровська обл — 15266 (+195)
Донецька обл — 10937 (+545)
Житомирська обл — 14965 (+708)
Закарпатська обл — 14695 (+225)
Запорізька обл — 10112 (+203)
Івано-Франківська обл — 20793 (+401)
Кіровоградська обл — 2610 (+96)
м. Київ — 38238 (+689)
Київська обл — 16816 (+352)
Львівська обл — 30236 (+408)
Луганська обл — 3714 (+78)
Миколаївська обл — 8144 (+362)
Одеська обл — 24994 (+371)
Полтавська обл — 9739 (+176)
Рівненська обл — 19373 (+215)
Сумська обл — 11924 (+174)
Тернопільська обл — 20808 (+139)
Харківська обл — 37180 (+883)
Херсонська обл — 4153 (+193)
Хмельницька обл — 16148 (+424)
Чернівецька обл — 22067 (+409)
Черкаська обл — 9305 (+148)
Чернігівська обл — 8865 (+102)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 листопада до Центру надійшло 7 757 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 469 871 повідомлення про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-канала "Коронавірус_інфо"
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