В Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 920 нових випадків

26 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2549 випадків; Волинська область — 3560 випадків; Дніпропетровська область — 1329 випадків; Донецька область — 850 випадків; Житомирська область — 1709 випадків; Закарпатська область — 4841 випадок; Запорізька область — 734 випадки; Івано-Франківська область — 4025 випадків; Кіровоградська область — 693 випадки; м. Київ — 7620 випадків; Київська область — 3503 випадки; Львівська область — 8832 випадки; Луганська область — 120 випадків; Миколаївська область — 546 випадків; Одеська область — 2907 випадків; Полтавська область — 394 випадки; Рівненська область — 5623 випадки; Сумська область — 430 випадків; Тернопільська область — 2725 випадків; Харківська область — 3381 випадок; Херсонська область — 219 випадків; Хмельницька область — 1059 випадків; Чернівецька область — 5592 випадки; Черкаська область — 897 випадків; Чернігівська область — 711 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 липня 2020 року до Центру надійшло 986 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 115 882 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що в Одесі навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежить виключно від епідеміологічної ситуації.

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