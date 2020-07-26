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В Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 920 нових випадків
26 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2549 випадків;

Волинська область — 3560 випадків;

Дніпропетровська область — 1329 випадків; 

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1709 випадків;

Закарпатська область — 4841 випадок;

Запорізька область — 734 випадки;

Івано-Франківська область — 4025 випадків;

Кіровоградська область — 693 випадки;

м. Київ — 7620 випадків;

Київська область — 3503 випадки;

Львівська область — 8832 випадки; 

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 546 випадків;

Одеська область — 2907 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5623 випадки;

Сумська область — 430 випадків;

Тернопільська область — 2725 випадків;

Харківська область — 3381 випадок;

Херсонська область — 219 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5592 випадки;

Черкаська область — 897 випадків;

Чернігівська область — 711 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 липня 2020 року до Центру надійшло 986 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 115 882 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" 

Нагадаємо, що в Одесі навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежить виключно від епідеміологічної ситуації.

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26 07 2020 11:00
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