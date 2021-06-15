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В Україні зафіксували 1014 випадків коронавірусу за добу

15 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник
В Україні протягом минулої доби зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу.
В Україні зафіксували 1014 випадків коронавірусу за добу Фото: Українська правда
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
"15 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник", - йдеться у повідомленні.
 
Також за минулу добу госпіталізували 401 особу. Зафіксовано 77 летальних випадків, одужали 5 511 осіб.
 
За добу протестовано методом ПЛР – 32 313 осіб, методом ІФА – 10 428 осіб, експрес-тестами – 211 991 особа. За весь час пандемії провели 10 548 499 ПЛР-тестувань.
 
У МОЗ повідомляють також, що всього в Україні захворіли на коронавірус 2 224 992 особи, одужали – 2 136 176 осіб, летальних випадків – 51 769.
 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
 
За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 50 057 осіб. З них вакциновано першою дозою – 28 100 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 21 957 осіб.
 
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15 06 2021 09:28
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