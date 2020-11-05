ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні станом на 11 травня зафіксували 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зафіксували 15 648 випадків коронавірусу, за добу - 416
За добу зафіксували 416 нових випадків
Слебке місце коронавірусу / Unsplash
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, зазначає "Укрінформ".
Також згідно з цими даними, за добу від COVID-19 померли 17 осіб, одужали - 228.
Зазначається також, що у Києві виявлено 66 нових випадків, але не зафіксовано випадків смертей або одужань. У Київській області зафіксовано 28 нових випадків, одужали 49 хворих.
Крім того, у Чернівецькій області зафіксовано 56 випадків, у Рівненській - 52, у Львівській - 45.
Найбільше випадків смертей зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях - по 5, на Харківщині - 3.
Нагадаємо, що у МОЗ затвердили рекомендації роботи для перукарень, магазинів, кафе та іншого бізнесу під час карантину
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