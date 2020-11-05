Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксували 15 648 випадків коронавірусу, за добу - 416

За добу зафіксували 416 нових випадків
В Україні станом на 11 травня зафіксували 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні зафіксували 15 648 випадків коронавірусу, за добу - 416 Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, зазначає "Укрінформ".

Також згідно з цими даними, за добу від COVID-19 померли 17 осіб, одужали - 228.

Зазначається також, що у Києві виявлено 66 нових випадків, але не зафіксовано випадків смертей або одужань. У Київській області зафіксовано 28 нових випадків, одужали 49 хворих.

Крім того, у Чернівецькій області зафіксовано 56 випадків, у Рівненській - 52, у Львівській - 45.

Найбільше випадків смертей зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях - по 5, на Харківщині - 3.

Нагадаємо, що у МОЗ затвердили рекомендації роботи для перукарень, магазинів, кафе та іншого бізнесу під час карантину

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2020 09:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.