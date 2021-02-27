В Україні зафісовано 8172 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 4766 осіб, летальних випадків - 151

27 лютого (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 342 016 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 168 321 особа, летальних випадків - 25 893.

Фото: "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 580 випадків; Вінницька область - 694 випадки; Волинська область - 182 випадки; Дніпропетровська область - 323 випадки; Донецька область - 167 випадків; Житомирська область - 506 випадків; Закарпатська область - 621 випадок; Запорізька область - 166 випадків; Івано-Франківська область - 892 випадки; Київська область - 447 випадків; Кіровоградська область - 63 випадки; Луганська область - 33 випадки; Львівська область - 696 випадків; Миколаївська область - 219 випадків; Одеська область - 263 випадки; Полтавська область - 151 випадок; Рівненська область - 142 випадки; Сумська область - 120 випадків; Тернопільська область - 247 випадків; Харківська область - 402 випадки; Херсонська область - 43 випадки; Хмельницька область - 272 випадки; Черкаська область - 116 випадків; Чернівецька область - 670 випадків; Чернігівська область - 157 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19

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