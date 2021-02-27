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В Україні зафісовано 8172 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 4766 осіб, летальних випадків - 151
27 лютого (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 342 016 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 168 321 особа, летальних випадків - 25 893.
В Україні зафісовано 8172 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 580 випадків;

Вінницька область - 694 випадки;

Волинська область - 182 випадки;

Дніпропетровська область - 323 випадки;

Донецька область - 167 випадків;

Житомирська область - 506 випадків;

Закарпатська область - 621 випадок;

Запорізька область - 166 випадків;

Івано-Франківська область - 892 випадки;

Київська область - 447 випадків;

Кіровоградська область - 63 випадки;

Луганська область - 33 випадки;

Львівська область - 696 випадків;

Миколаївська область - 219 випадків;

Одеська область - 263 випадки;

Полтавська область - 151 випадок;

Рівненська область - 142 випадки;

Сумська область - 120 випадків;

Тернопільська область - 247 випадків;

Харківська область - 402 випадки;

Херсонська область - 43 випадки;

Хмельницька область - 272 випадки;

Черкаська область - 116 випадків;

Чернівецька область - 670 випадків;

Чернігівська область - 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19

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27 02 2021 13:30
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