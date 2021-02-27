В Україні зафісовано 8172 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 580 випадків;
Вінницька область - 694 випадки;
Волинська область - 182 випадки;
Дніпропетровська область - 323 випадки;
Донецька область - 167 випадків;
Житомирська область - 506 випадків;
Закарпатська область - 621 випадок;
Запорізька область - 166 випадків;
Івано-Франківська область - 892 випадки;
Київська область - 447 випадків;
Кіровоградська область - 63 випадки;
Луганська область - 33 випадки;
Львівська область - 696 випадків;
Миколаївська область - 219 випадків;
Одеська область - 263 випадки;
Полтавська область - 151 випадок;
Рівненська область - 142 випадки;
Сумська область - 120 випадків;
Тернопільська область - 247 випадків;
Харківська область - 402 випадки;
Херсонська область - 43 випадки;
Хмельницька область - 272 випадки;
Черкаська область - 116 випадків;
Чернівецька область - 670 випадків;
Чернігівська область - 157 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Черкащина першою в Україні отримала вакцину проти COVID-19
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