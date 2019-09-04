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В Україні запрацювала інтерактивна мапа майже 4000 автобусних маршрутів

"На сьогодні в Україні працює близько 20 тисяч компаній, які перевозять понад 100 мільйонів пасажирів"
Українці тепер можуть перевіряти розклад руху, легальність перевізника та проміжні станції міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів країни на одному сервісі. Онлайн-мережу розробили на основі відкритих даних Міністерства інфраструктури.
В Україні запрацювала інтерактивна мапа майже 4000 автобусних маршрутів Скрін

"На сьогодні в Україні працює близько 20 тисяч компаній, які перевозять понад 100 мільйонів пасажирів. Наша мета, щоб ці подорожі були комфортними. Для цього ми переходимо в інтерактивний інструмент, і будь-хто за допомогою кліку мишки зможе дізнатися, які компанії працюють в цьому місті, населеному пункті чи селі, які маршрути й за якою ціною відправляються", - зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє "Громадське".

Він додав, що 30-40% українського ринку перевезень перебувають у тіні, а тому електронні інструменти, зокрема, онлайн-реєстр усіх ліцензій, електронний кабінет перевізника та нова інтерактивна мапа, мають змусити компанії працювати законно. 

Новий інструмент вже працює. Користувачі, зокрема, можуть залишати свої коментарі із підтвердженнями про сервіс компаній.

Ознайомитися з сервісом можна за посиланням.

Недобросовісних перевізників буде контролювати Укртрансбезпека разом із Національною поліцією. 

Інтерактивну мапу розробляло Агентство журналістики даних TEXTY.ORG.UA у межах проекту USAID/UK aid "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS". 

Нагадаємо, що заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян розповів, що Київ може повністю позбутися від маршруток через 3-4 роки. Для цього столичній владі необхідно закуповувати не менше 100 нових автобусів.

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09 04 2019 15:58
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