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В Україні запустили додаток з мінної безпеки: чим він корисний

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play
ДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту.
В Україні запустили додаток з мінної безпеки: чим він корисний Фото: google.com
Про це повідомляє  ДСНС.
 
Чим корисний додаток
  • У ньому є мапа, на якій позначено потенційно небезпечні території;
  • Він надсилає сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
  • Там є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів;
  • Через додаток можна повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
 
Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.
 
Зараз, особливо на звільнених від окупації територіях є велика небезпека мін, тому такий додаток має полегшити пересування по них.
 
Нагадаємо, на узбережжі в Одеській області виявили морську міну, її знешкодили військові.
 
А у Харківській області на міні підірвався комбайн.
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08 08 2022 19:06
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