НОВИНИДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні запустили додаток з мінної безпеки: чим він корисний
Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play
Фото: google.com
Про це повідомляє ДСНС.
Чим корисний додаток
- У ньому є мапа, на якій позначено потенційно небезпечні території;
- Він надсилає сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
- Там є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів;
- Через додаток можна повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.
Зараз, особливо на звільнених від окупації територіях є велика небезпека мін, тому такий додаток має полегшити пересування по них.
Нагадаємо, на узбережжі в Одеській області виявили морську міну, її знешкодили військові.
А у Харківській області на міні підірвався комбайн.
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