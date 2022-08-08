В Україні запустили додаток з мінної безпеки: чим він корисний

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play

ДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту.

Чим корисний додаток

У ньому є мапа, на якій позначено потенційно небезпечні території;

Він надсилає сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;

Там є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів;

Через додаток можна повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.

Зараз, особливо на звільнених від окупації територіях є велика небезпека мін, тому такий додаток має полегшити пересування по них.

Нагадаємо, на узбережжі в Одеській області виявили морську міну, її знешкодили військові.

А у Харківській області на міні підірвався комбайн.