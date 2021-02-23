В Україні запис на вакцинацію проти COVID-19 буде доступний у застосунку "Дія"

Коли прийде відповідний етап згідно з дорожньою картою вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатися в пункт вакцинації, обравши місце, дату і час візиту

Міністерство охорони здоров'я створило електронний лист очікування вакцинації проти COVID-19, записатися в який можна буде через портал "Дія"

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час прес-брифінгу в Києві у вівторок, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ спільно з Мінцифри створили послуги запису в лист очікування вакцинації проти COVID-19, який буде доступний у застосунку і на порталі "Дія". Кожен охочий матиме можливість із 1 березня потрапити в цей список. Зробити це можна буде також за допомогою контакт-центру Міністерства охорони здоров'я", - сказав він.

Кучер додав, що коли прийде відповідний етап згідно з дорожньою картою вакцинації, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатися в пункт вакцинації, обравши місце, дату і час візиту. Це стосується українців віком від 18 до 59 років.

Заступник міністра також зазначив, що близько 40 компаній - медичних інформаційних систем оновлюють свій продукт для вакцинації. При цьому Кучер уточнив, що МОЗ почало розширювати потужності контакт-центру і контрактувати більшу кількість операторів.

Як повідомлялося, на першому етапі вакцинації, який передбачає майже 370 тис. осіб, вакцину отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють у медзакладах і надають допомогу хворим на COVID-19, працівники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19, працівники екстренки, включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих медзакладах, і працівники таких медзакладів (інтернати, будинки для людей похилого віку тощо), військовослужбовці.

На другому, третьому і четвертому етапах вакцину отримають люди, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров'я або віком.

П'ятий етап передбачає вакцинацію людей віком від 18 до 59 років.

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