НОВИНИКабінет Міністрів затвердив перелік небезпечних порід собак і вніс зміни до порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників таких собак за шкоду, яка може бути ними заподіяна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні затвердили перелік небезпечних порід собак
Фото: з відкритих джерел
Таке рішення було ухвалене на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Передбачається, що власники низки порід собак зобов'язані під час реєстрації або переєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.
При розробці проєкту постанови КМУ «Деякі питання щодо небезпечних порід собак» Міндовкілля обговорило та врахувало пропозиції громадських та зоозахисних організацій.
До переліку увійшли понад 50 порід собак. Зокрема, у ньому є аіді (вівчарка атлаські), айну, акбаш, акіта-іну, бульдог, бульмастиф, бультер'єр, вівчарка, вовкодав, гампр, доберман, ротвейлер, дог, кане-корсо, мастиф, низка інших порід, а також їхні метиси.
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11 11 2021 11:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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