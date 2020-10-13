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В Україні зайняті понад 60% ліжок для хворих із COVID

Наявних засобів індивідуального захисту вистачить на два місяці
В українських лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, вже зайнята 21 тисяча ліжок із 34 тисяч — тобто понад 60%.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 13 жовтня, повідомляє "Громадське".

«У нас достатньо напружена ситуація з ліжками, з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 людей. Загалом на сьогоднішній ранок у нас зайнята 21 тисяча ліжок по країні», — сказав Степанов.

Він уточнив, що в це число входять усі, в кого є підтверджений діагноз або підозра на COVID-19, але всі госпіталізовані люди мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби й потребують стаціонарного лікування.

За даними МОЗ, найбільш завантажені лікарні в Одеській (85,6%), Луганській (83,9%), Донецькій (83,7%), Харківській (75%), Дніпропетровській (73,3%) та Вінницькій (70,8%) областях. У Києві цей показник становить 70,6%.

Найменша заповненість ліжок в Івано-Франківській (37,3%) та Херсонській (26,3%) областях.

Очільник МОЗ заявив, що максимальна кількість ліжок в Україні — 52 тисячі, на сьогодні в обіг ввели 34 154 ліжка, ще 6,5 тисяч ліжок готують до введення. Ще планують додати 12 тисяч ліжок, зокрема залучити місця в Академії медичних наук та інших установах.

«У визначених для лікування COVID-19 медустановах за усіма без винятку засобами індивідуального захисту в усій країні залишки на 92–75 діб. Це костюми, рукавички, маски, респіратори — кожного в залишку не менше ніж на два місяці», — сказав Степанов.

Він наголосив, що ресурси не безмежні, тому потрібно дотримуватися протиепідемічних правил: носити маски, мити руки, дотримуватися дистанції та уникати скупчення людей.

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13 10 2020 15:23
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