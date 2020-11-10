Додаткові госпіталі, більше тестувань, залучення інтернів і нові штрафи: що робитимуть для боротьби з COV

Президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на COVID-19

У Києві, Одесі та Маріуполі планують розгорнути додаткові великі госпіталі для пацієнтів з COVID-19 на випадок перевантаження лікарень першої та другої хвилі.

Про такий наказ президента розповів голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, зазначає "Громадське".

За його словами, зараз закуповують усе необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні.

"Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях - в Києві це може бути Палац Спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові", - зазначив Радуцький.

Він також розповів, що президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на COVID-19. Це дозволить збільшити кількість ліжкомісць. Зеленський також доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць подачею кисню для хворих на COVID-19. Для цього уряд виділив регіонам 572 млн грн.

До роботи в інфекційних відділеннях залучать інтернів та студентів старших курсів медичних вишів.

"Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з COVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу", - заявив очільник комітету.

Крім того, за наказом президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус. З них 100 млн спрямують на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн - на додаткову закупку реагентів та лабораторного обладнання.

Нагадаємо, що 11 жовтня (станом на 9:00) в Україні 261 034 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 972 летальних, 113 507 пацієнтів одужали.