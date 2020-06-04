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В Україні зменшилась кількості захворілих на коронавірус, - Шмигаль

Україна могла мати значно більше недужих, як у європейських країнах
За минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію в Україні, знизився.
В Україні зменшилась кількості захворілих на коронавірус, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль/ з вільних джерел

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щоденній селекторній нараді президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, передає прес-служба Офісу президента, зазначає РБК - Україна.

Зокрема, із 1319 зафіксованих випадків захворювання на коронавірус за останню добу виявлено 68. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби, зазначив він.

"Зменшення кількості захворілих на коронавірус - це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними", - заявив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.

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06 04 2020 14:00
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