В Україні зменшилась середня зарплата, - Держстат
Так, за підсумками травня розмір середньої зарплати склав 10 239 гривень на місяць, повідомляє "Громадське".
Так, у травні найвищі зарплати отримували працівники фінансової та страхової сфери - 18,88 тисячі гривень на місяць, а найнижчі - медики - 6,9 тисячі гривень. Найбільше зросли зарплати у сфері освіти - на 6,2%, а найбільше впали в ІТ сфері - на 16,6%.
У географічному розрізі найбільші зарплати отримують мешканці Києва (в середньому 15,15 тисячі гривень), а найменше мешканці Чернівецької області - 7,8 тисячі гривень.
Нагадаємо, що інфляція у квітні пришвидшилася до 1% за місяць через зростання цін на овочі. У річному вимірі (відносно квітня 2018 року) ціни в Україні зросли на 8,8%.
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