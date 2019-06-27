В Україні зменшилась середня зарплата, - Держстат У травні найвищі зарплати отримували працівники фінансової та страхової сфери - 18,88 тисячі гривень на місяць, а найнижчі - медики - 6,9 тисячі гривень

У травні 2019 року розмір середньої зарплати в Україні зменшився 0,3% або на 30 гривень порівняно з попереднім місяцем.

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Так, за підсумками травня розмір середньої зарплати склав 10 239 гривень на місяць, повідомляє "Громадське". Так, у травні найвищі зарплати отримували працівники фінансової та страхової сфери - 18,88 тисячі гривень на місяць, а найнижчі - медики - 6,9 тисячі гривень. Найбільше зросли зарплати у сфері освіти - на 6,2%, а найбільше впали в ІТ сфері - на 16,6%. У географічному розрізі найбільші зарплати отримують мешканці Києва (в середньому 15,15 тисячі гривень), а найменше мешканці Чернівецької області - 7,8 тисячі гривень. Нагадаємо, що інфляція у квітні пришвидшилася до 1% за місяць через зростання цін на овочі. У річному вимірі (відносно квітня 2018 року) ціни в Україні зросли на 8,8%.

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