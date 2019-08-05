У квітні ціни в Україні виросли: найбільше подорожчали овочі, - Держстат
Найбільше зросли ціни на овочі. За місяць вони подорожчали на 12,6%, а від початку року у майже 1,5 раза або 43,3%. Не так суттєво зросли ціни на м'ясопродукти (на 1,2%) та алкогольні напої (на 1,2%). Водночас ціни на яйці у квітні навпаки впали на 11,1%. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України.
"На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 12,6%) подорожчали овочі, зокрема, білокачанна капуста – на 43,9%, цибуля – на 29,1%, буряк – на 16,8%, морква – на 14,9%, картопля – на 5,7%", - повідомляють у Держстаті.
Ціни на непродовольчі товари зросли не так суттєво. Одяг подорожчав на 1,9%, житлово-комунальні послуги та побутова техніка - на 0,2%.
Нагадаємо, що розмір середньої номінальної зарплати в Україні у березні 2019 року становив 10 237 гривень, тобто у порівнянні з лютим середня зарплата зросла на 8,6%.
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