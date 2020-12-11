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В Україні зменшилась заповненість ліжок для хворих на COVID

За два дні підготували додаткові 6 тисяч міс
У середньому по Україні ліжка для пацієнтів із підозрою та підтвердженим COVID-19 заповнені на 54,7%. Ще два дні тому заповненість була на 9% вища — 63,8%. Хворіти менше не стали, але з'явилася додаткові ліжка.
В Україні зменшилась заповненість ліжок для хворих на COVID Фото: gettyimages.com

Про це свідчать дані МОЗ станом на 12 листопада, пише "Громадське".

Зараз по всій Україні підготували 51 628 ліжок для пацієнтів з COVID-19, 36,1% місць заповнені саме людьми з підтвердженим діагнозом. Ще два дні тому, 10 листопада, ліжок було трохи більш як 45 тисяч.

Найбільш завантажені лікарні у Закарпатській (70,5%), Київській (68,5%), Чернівецькій (68%), Хмельницькій (62,4%), Черкаській (62%), Вінницькій (61,2%), Львівській (61,1%) та Чернігівській (61%) областях. У Києві заповнені 56,9% місць для хворих.

Крім того, за даними МОЗ, в Україні навіть є регіони, де заповненість менша за 50%. Це Дніпропетровська (45,5%), Кіровоградська (42,7%), Луганська (45,6%), Одеська (40,4%), Тернопільська (31,8%) та Херсонська (23,6%) області.

Показник захворюваності коронавірусною хворобою в середньому по країні зростає. Станом на 12 листопада він становить 342,5 при нормі 40. Найгірша ситуація у Чернівецькій області — 643,8.

Раншіе повідомлялося, що вже у 10 областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені на понад 70% — МОЗ

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12 11 2020 13:19
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