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В Україні зробили понад 6,5 мільйона COVID-щеплень

144 768 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 22 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 91 615 людей, повністю імунізовані - 53 153 людини
За добу 22 вересня в Україні було проведено 144 768 щеплень проти COVID-19.
В Україні зробили понад 6,5 мільйона COVID-щеплень Фото: Ukrinform
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
"144 768 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 22 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 91 615 людей, повністю імунізовані - 53 153 людини", - йдеться у повідомленні.
 
Протягом доби працювали 953 мобільні бригади, 2 993 пункти щеплення; 344 центри вакцинації.
 
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 826 357 щеплень.
 
Як повідомлялося, за добу 22 вересня в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 370 425 осіб, одужали – 2 237 973, летальних випадків – 55 284.
 
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23 09 2021 10:57
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