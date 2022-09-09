CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБезпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics, прибули в Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну прибули естонські безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS
Фото: THeMIS wikipedia org
Про це повідомляє Delfi.
На фотографіях видно, як військові українського медичного батальйону проводять випробування бронетранспортерів на полігоні біля Києва.
Українці назвали машину, яка являє собою гусеничну гібридну модульну піхотну систему "Журавель".
Milrem описує THeMIS як пристрій, який допомагає скоротити кількість людей на фронті. Його можна використовувати як транспортну і як бойову машину - відвозити поранених, а також підвозити боєприпаси.
Такі бронетранспортери розвивають швидкість до 20 км на годину і можуть нести на собі 750 кг. Відомо, що ціна гусеничної машини починається від 300 тисяч євро.
Також повідомляється, що 11 країн взяли на озброєння зброю THeMIS, в тому числі США, Великобританія і Німеччина.
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