ПОЛІТИКА

Нідерланди передадуть Україні партію роботів THeMIS для фронту

07 жовтня 2025, 15:59
Нідерланди передадуть Україні партію роботів THeMIS для фронту
джерело Міноборони України
Компанія Milrem Robotics проведе комплексне навчання українських операторів та допоміжного персоналу.

Компанія Milrem Robotics поставить Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS в рамках оборонної ініціативи під керівництвом Нідерландів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Значна частина цих транспортних засобів буде зібрана та поставлена ​​у співпраці з VDL Defentec. Про заплановану передачу пакету допомоги було вперше оголошено у вересні, проте країна-донор не розголошувалась.

Вчора, 6 жовтня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приєднався до Milrem Robotics та VDL на офіційній церемонії оголошення та підписання на заводі VDL у Борні, щоб відзначити угоду.

Поставки будуть здійснюватися компанією Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання наземних роботів на своєму заводі в Борні.

Компанія Milrem Robotics проведе комплексне навчання українських операторів та допоміжного персоналу, щоб забезпечити ефективне розгортання та обслуговування в польових умовах.

"Для нас честь очолювати цей проект у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже продемонструвала свою цінність у бойових умовах, і ми вважаємо, що цей внесок суттєво зміцнить обороноздатність України", – зазначив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.

Нідерландивійнадопомога УкраїніTHeMIS

