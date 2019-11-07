В "Укренерго" не вистачає 6,2 млрд грн на виплати "зеленого тарифу"

У державній компанії Укренерго повідомили, що після скасування Окружним адміністративним судом постанови регулятора про тарифи на розподіл електроенергії для Укренерго, у компанії виник дефіцит коштів на виплати за "зеленим" тарифом

Дефіцит становить 6,2 мільярда гривень.

Про це повідомив заступник директора Укренерго з питань інвестицій Володимир Кудрицький, йдеться в "Громадське".

Зазначимо, що суд скасував тариф для "Укренерго" у перший день роботи нового ринку електроенергії — 1 липня 2019 року.

Через скасування тарифу, "Укренерго" отримує доходи за тарифом, який діяв ще до запровадження нового ринку. Цей тариф не враховує компенсацію втрат електроенергії у магістральних електромережах та компенсацію вартості відновлювальної енергетики, яка продається за "зеленим" тарифом.

2 липня в "Укренерго" заявили про можливий колапс нового ринку електроенергії після того, як Окружний адмінсуд скасував постанову НКРЕКП про тарифи для Укренерго. Через це компанія не може покрити збитки від втрати електроенергії у магістральних лініях електропередач.

Нагадаємо, представник президента України в уряді Андрій Герус заперечує можливість колапсу через рішення суду зупинити дві постанови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, про тарифи "Укренерго".

Він зауважив, що ухвалу суду можна оскаржити.

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