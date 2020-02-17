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В уряді очікують залучити до $5 млрд інвестицій в індустріальні парки

Загальне надходження інвестицій в українську економіку в уряді розраховують на рівні 50 мільярдів доларів
У Кабінеті міністрів України планують розвивати індустріальні парки, а протягом наступних 5 років очікується, що інвестиції у цю сферу можуть сягнути 5 мільярдів доларів.
В уряді очікують залучити до $5 млрд інвестицій в індустріальні парки Фото: businessfinancespecialist.com

Про це йдеться у презентації стратегії економічного зростання до 2024 року, розміщеній на сайті уряду, повідомляє "Громадське".

Загалом в Україні наразі нараховується 43 індустріальних парки - це спеціальні економічні зони, які виділяють переважно в межах міст для розвитку промисловості. Як правило, такі території облаштовують всією відповідною інфраструктурою для того, аби налагодити діяльність підприємств.

Водночас в Україні облаштованими є лише 12 індустріальних парків. Решту планують забезпечити інфраструктурою у наступні 5 років.

"Амбітна ціль - тільки на основі цих парків залучити 5 млрд дол. США інвестицій, що забезпечать створення 50-100 тисяч робочих місць", - повідомляють в уряді.

Загальне надходження інвестицій в українську економіку в уряді розраховують на рівні 50 мільярдів доларів. Це має призвести до зростання економіки на 40% та створення 1 мільйона робочих місць.

Нагадаємо, що міністр економіки розкрив деталі "Інвестиційної няні"
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17 02 2020 16:56
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