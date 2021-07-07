В уряді прогнозують інфляцію до 8% за підсумками року

Драйвером на наступні роки для України є інвестиції в фундаментальну науку та людський капітал

В уряді прогнозують близько 4% росту економіки в цьому році, а інфляція залишиться у межах прогнозованих тенденцій - до 8%.

Про це під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика" заявив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко, зазначає "Економічна правда".

"З початку 2020 року українська економіка опинилась у новій системі координат, пов’язаних із глобальною пандемією COVID-19. Ми розуміємо, що вже зараз стрімко відбувається формування нової глобальної "постковідної" світової економіки.

Їй будуть властиві нові баланси сил, будуть сформовані нові центри економічного, цифрового та технологічного впливу", - розповів Любченко.

За його словами, для України цей і наступний роки будуть роками відновлювального зростання.

"Ми прогнозуємо близько 4% росту економіки, реальної економіки у цьому році. Інфляція залишиться у межах прогнозованих тенденцій - до 8%, буде збережено цінову та валютно-курсову стабільність.

Якщо мова йде про стратегічну перспективу до 2030 року, наше завдання - структурна модернізація економіки, яка заснована на інноваціях та технологіях, адаптивна до потреб глобальних конкурентних викликів. У цьому "новому світі" публічними суб’єктами будуть лише нації та країни, що свідомо консолідуватимуть свої сили для реалізації власного потенціалу", - додав міністр.

Він заявив, що драйвером на наступні роки для України є інвестиції в фундаментальну науку та людський капітал.

"Це цифровізація. Цифровізація різних секторів економіки і, ще раз наголошую, інвестиції у людський капітал", - резюмував він.

Нагадаємо, що у НБУ пояснили, чому інфляція підстрибнула до 9,5%