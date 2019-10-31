В Японії згорів замок зі списку спадщини ЮНЕСКО

Пожежа сталася вночі 31 жовтня. Всього згоріло 7 дерев'яних споруд комплексу, які займають 4800 квадратних метрів, повідомляє "Громадське".

З найближчого населеного пункту евакуювали 30 місцевих. Інформації про постраждалих немає.

Замок Сюрі збудували близько 500 років тому. За часів держави Рюкю замок був імператорською резиденцією. Під час Другої світової війни будівля була зруйнована після бомбардувань американської авіації. Споруду реконструювали в 1992 році.

У 2000 році замок Сюрі внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що Тайський мінкульт планує записати суп Том Ям у список спадщини ЮНЕСКО.