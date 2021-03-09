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В Єрусалимі знайшли стародавню гирю, якою обважували покупців

На гирі також є гравіювання, що вказує її вагу - дві Гери, що відповідає 0,944 грам
Археологи знайшли вагову гирю, яку використовували нечесні торгівці у Стародавньому Єрусалимі.
В Єрусалимі знайшли стародавню гирю, якою обважували покупців Фото: ELIYAHU YANAI / CITY OF DAVID
Про це повідомляє The Juresalem Post.
 
Як зазначається, цей тип шахрайства детально описали у Біблії, де він зазнав нищівної критики та осуду.
 
Гиря, знайдена у Старому місті Єрусалима була виготовлена близько 2 700 років тому, її діаметр становить всього 14 мм, а висота - 12 мм, це лише друга подібна гиря, знайдена в Ізраїлі.
 
На гирі також є гравіювання, що вказує її вагу - дві Гери, що відповідає 0,944 грам.
 
Однак, насправді у неї була інша вага. Вчені виявили, що маса гирі насправді становить 3,61 грама, що втричі рази більше, ніж на ній вказано.
 
Дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі Елі Шукрон та Хага Коен Колонімус стверджують, що швидше за все, таку гирю виготовили навмисно, щоб надалі використовувати її для шахрайства в торгівлі.
 
Як повідомлялося, ізраїльські археологи знайшли золоту монету, якій близько 1 500 років, під час будівництва житлового кварталу в місті Рамат-га-Шарон.
 
 
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03 09 2021 12:34
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