В Єрусалимі знайшли стародавню гирю, якою обважували покупців

На гирі також є гравіювання, що вказує її вагу - дві Гери, що відповідає 0,944 грам

Археологи знайшли вагову гирю, яку використовували нечесні торгівці у Стародавньому Єрусалимі.

Про це повідомляє The Juresalem Post.

Як зазначається, цей тип шахрайства детально описали у Біблії, де він зазнав нищівної критики та осуду.

Гиря, знайдена у Старому місті Єрусалима була виготовлена близько 2 700 років тому, її діаметр становить всього 14 мм, а висота - 12 мм, це лише друга подібна гиря, знайдена в Ізраїлі.

На гирі також є гравіювання, що вказує її вагу - дві Гери, що відповідає 0,944 грам.

Однак, насправді у неї була інша вага. Вчені виявили, що маса гирі насправді становить 3,61 грама, що втричі рази більше, ніж на ній вказано.

Дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі Елі Шукрон та Хага Коен Колонімус стверджують, що швидше за все, таку гирю виготовили навмисно, щоб надалі використовувати її для шахрайства в торгівлі.

Як повідомлялося, ізраїльські археологи знайшли золоту монету, якій близько 1 500 років, під час будівництва житлового кварталу в місті Рамат-га-Шарон.