Храм Гробу Господнього закритий вперше за десятиліття

Храм Гробу Господнього в Єрусалимі закрили через загострення війни на Близькому Сході, що призвело до припинення богослужінь у період Великого посту.

Про це повідомляє видання Аleteia.

Святиню зачинили 28 лютого через погіршення безпекової ситуації. Відтоді доступ до ключових релігійних об’єктів Старого міста Єрусалима суттєво обмежений. Для християн цей храм має особливе значення, адже, за традицією, саме тут розташовані Голгофа – місце розп’яття Ісуса Христа, а також гробниця, звідки, за віруванням, він воскрес.

Уперше за тривалий час у базиліці повністю припинили богослужіння. Зазвичай тут відбувається безперервний цикл молитви, який ведуть представники трьох християнських конфесій: грецької православної, вірменської апостольської та Римо-католицької церков. Ситуація ускладнилася після того, як у районі Старого міста зафіксували падіння уламків. За даними ізраїльської поліції, фрагменти ракет впали неподалік храму, внаслідок чого щонайменше одна людина отримала поранення.

Інциденти пов’язують із перехопленням іранських ракет на тлі ескалації конфлікту. Повідомляється, що уламки неодноразово падали в різних частинах Єрусалима, включно з районами поблизу релігійних святинь. Закриття храму відбулося у критичний період християнського календаря. Великий піст традиційно приваблює паломників з усього світу, які проходять Хресною дорогою та моляться у Храмі Гробу Господнього.

Наразі ці практики фактично зупинені. Церковні лідери називають ситуацію безпрецедентною за тривалістю, адже навіть під час попередніх воєн богослужіння у храмі повністю не припинялися. Залишається невизначеність і щодо проведення богослужінь у Страсний тиждень та на Великдень – ключові дати для християн. Представники церков ведуть переговори з ізраїльською владою, щоб отримати дозвіл на проведення великодніх служб, навіть за умов обмеженого доступу.

На цьому тлі Ватикан вкотре наголосив на необхідності особливого статусу Єрусалима. У Святому престолі вважають, що місто має зберігати унікальний релігійний характер і бути відкритим для вірян усіх трьох монотеїстичних релігій.