Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єрусалим обмежив доступ до Благодатного Вогню

30 березня 2026, 18:09
Фото: AP
Поліція Ізраїлю та релігійні лідери вирішили обмежити доступ до церемонії через ризики військового конфлікту і падіння ракетних уламків.

Цього року традиційна церемонія сходження Благодатного Вогню в Єрусалимі відбудеться в "закритому режимі" з міркувань безпеки. 

Про це заявили у пресслужбі поліції Ізраїлю.

Рішення ухвалили після зустрічі правоохоронців із латинським патріархом Єрусалима П'єрбаттістою Піцабаллою. 

"Поточні умови не дозволяють проводити масові зібрання", - наголосили в поліції.

Відомство зазначає, що з початку військової операції Ізраїлю проти Ірану багато традиційних паломницьких місць залишаються закритими. За останні два тижні неподалік святих місць зафіксовано випадки падіння ракетних снарядів та уламків перехоплених ракет. 

"Головна мета це захист людського життя", - підкреслили у поліції.

Церемонія проходить у храмі Гробу Господнього: у переддень Великодня гасять усе світло, а священнослужителі оглядають і запечатують Кувуклію, де, за переказами, воскрес Ісус Христос. 

Після сходження Благодатного Вогню патріарх виносить 33 запалені свічки - символ віку Христа до розп’яття. Благодатний вогонь традиційно розвозять до країн семи християнських конфесій.

 
© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється