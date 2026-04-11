У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Згодом Благодатний вогонь спеціальними рейсами доправляють до різних країн, зокрема і в Україну.

У Єрусалимі у Велику суботу 11 квітня в Храмі Гробу Господнього відбулося зішестя Благодатного вогню - однієї з ключових подій православного світу напередодні Великодня.

Про це стало відомо із трансляції святкування в Єрусалимі.

Церемонія розпочалася традиційною хресною ходою. Близько 14:20 за київським часом (що відповідає місцевому) Блаженніший Патріарх Єрусалимський Феофіл III вийшов із Кувуклії з палаючими свічками. Сходження вогню відбулося після тривалих молитов за мир та благословення всьому людству.

Одразу після появи священного вогню патріарх передав його представникам офіційних делегацій, які знаходилися в храмі, а згодом вогонь почали поширювати серед вірян, які зібралися біля стін Старого міста.