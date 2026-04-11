У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
11 квітня 2026, 14:30
У Єрусалимі у Велику суботу 11 квітня в Храмі Гробу Господнього відбулося зішестя Благодатного вогню - однієї з ключових подій православного світу напередодні Великодня.
Про це стало відомо із трансляції святкування в Єрусалимі.
Церемонія розпочалася традиційною хресною ходою. Близько 14:20 за київським часом (що відповідає місцевому) Блаженніший Патріарх Єрусалимський Феофіл III вийшов із Кувуклії з палаючими свічками. Сходження вогню відбулося після тривалих молитов за мир та благословення всьому людству.
Одразу після появи священного вогню патріарх передав його представникам офіційних делегацій, які знаходилися в храмі, а згодом вогонь почали поширювати серед вірян, які зібралися біля стін Старого міста.
Згодом Благодатний вогонь спеціальними рейсами доправляють до різних країн, зокрема і в Україну.
Зішестя Благодатного вогню вважається символом світла Воскресіння Христового та духовного оновлення. Очікується, що вже найближчими годинами вогонь доставлять до храмів і монастирів, де віряни зможуть зустріти Великдень із цим символом благословення.