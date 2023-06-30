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"Вагнер" вже не зможе впливати на хід війни в Україні – розвідка Естонії

30 червня 2023, 16:35
Розвідувальний центр Сил оборони Естонії оприлюднив звіт щодо спроби збройного заколоту "вагнерівців" у рф, а також її наслідків для росії, білорусі та України.

Про це повідомляє Postimees.

Початок заколоту став результатом прорахунку глави групи Євгенія Прігожина. Він міг покладатися на підтримку деяких воєначальників і те, що до походу на Москву приєднаються частини регулярної армії. Група "Вагнера" зіткнулася зі слабким опором, але й на бік заколотників ніхто не перейшов, йдеться в матеріалі. 

Ймовірно, Прігожин зрозумів свій прорахунок і шукав вихід з ситуації. А Лукашенко зі свого боку, запропонував прийнятні гарантії безпеки.

За даними литовського розвідувального центру, Лукашенко міг бути лише посередником в переговорах, але тривалі дружні стосунки між ним і Прігожиним мали важливий вплив на розвиток подій.

Лукашенко був зацікавлений у пошуку вирішення ситуації, оскільки його режим безпосередньо залежить від стабільності росії.

В литовській розвідці вважають, що на сьогоднішній день Прігожин з'їздив до Білорусі, однак, наскільки відомо, бійці "Вагнер" перебувають на своїх базах на окупованих територіях в Луганській області. Ймовірно, найближчим часом частина "вагнерівців" і справді переїде в Білорусь.

Присутність бійців ПВК "Вагнер"  в Білорусії дозволяє Лукашенку використовувати їх як інструкторів підрозділів спеціального призначення, але великий контингент може дестабілізувати обстановку в країні. Невідомо, скільки бійців ПВК опиниться в Білорусії, додають естонські розвідники.

росія припинить фінансову та іншу підтримку "Вагнер" , бійцям запропонували перейти до складу ЗС рф.

В розвідці припускають, що росія лише тільки починає розбиратися з наслідками заколоту. Щодо заколотників можуть бути застосовані суворі заходи, можливе посилення контролю над збройними силами та органами безпеки.

Ймовірно, у найближчій перспективі дії "вагнерівців" не матимуть значного впливу на хід війни в Україні.

вагнеррозвідка Естонії

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