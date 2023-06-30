"Вагнер" вже не зможе впливати на хід війни в Україні – розвідка Естонії
Про це повідомляє Postimees.
Початок заколоту став результатом прорахунку глави групи Євгенія Прігожина. Він міг покладатися на підтримку деяких воєначальників і те, що до походу на Москву приєднаються частини регулярної армії. Група "Вагнера" зіткнулася зі слабким опором, але й на бік заколотників ніхто не перейшов, йдеться в матеріалі.
Ймовірно, Прігожин зрозумів свій прорахунок і шукав вихід з ситуації. А Лукашенко зі свого боку, запропонував прийнятні гарантії безпеки.
За даними литовського розвідувального центру, Лукашенко міг бути лише посередником в переговорах, але тривалі дружні стосунки між ним і Прігожиним мали важливий вплив на розвиток подій.
Лукашенко був зацікавлений у пошуку вирішення ситуації, оскільки його режим безпосередньо залежить від стабільності росії.
В литовській розвідці вважають, що на сьогоднішній день Прігожин з'їздив до Білорусі, однак, наскільки відомо, бійці "Вагнер" перебувають на своїх базах на окупованих територіях в Луганській області. Ймовірно, найближчим часом частина "вагнерівців" і справді переїде в Білорусь.
Присутність бійців ПВК "Вагнер" в Білорусії дозволяє Лукашенку використовувати їх як інструкторів підрозділів спеціального призначення, але великий контингент може дестабілізувати обстановку в країні. Невідомо, скільки бійців ПВК опиниться в Білорусії, додають естонські розвідники.
росія припинить фінансову та іншу підтримку "Вагнер" , бійцям запропонували перейти до складу ЗС рф.
В розвідці припускають, що росія лише тільки починає розбиратися з наслідками заколоту. Щодо заколотників можуть бути застосовані суворі заходи, можливе посилення контролю над збройними силами та органами безпеки.
Ймовірно, у найближчій перспективі дії "вагнерівців" не матимуть значного впливу на хід війни в Україні.