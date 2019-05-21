Вакарчук розповів хто фінансує "Голос"
"Уже сьогодні у нас є десятки досить заможних людей, але які дуже далеко від олігархів, які чесно заробляють на свій шматок хліба і мають якийсь бізнес, і готові нас підтримувати, і підтримують в даний момент", – сказав лідер "Голосу", йдеться в "Детектор медіа".
Він додав, що вкладає в кампанію і свої гроші.
"Ми точно не збираємося брати жодної копійки ні в одного з олігархів, або тих, кого вважають олігархами, бо я вважаю неприпустимим говорити про боротьбу з олігархами, а потім приходити і брати у них гроші", – додав він.
Святослав Вакарчук переконаний, що передвиборна кампанія буде коштувати менше, якщо робити її чесно й ефективно.
Нагадаєме, що Вакарчук представив команду своєї партії "Голос".
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