Вакарчук заплатив 2 млн грн телеканалу СТБ за трансляцію його концерту

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів, що заплатив 2 млн грн телеканалу СТБ за трансляцію його концерту.

"У нас немає виходу. Нам треба якось достукатись до людей. Сьогодні ми граємо по тих правилах законних, які є. Ми не віддаєм преференцію комусь одному, у нас немає прямих домовленостей. Ми платимо свої офіційні гроші "в білу", в повну вартість каналу", - сказав Святослав Вакарчук виданню "theБабель".

Вакарчук додав, що СТБ був не першим каналом, кому він пропонував організувати трансляцію концерту.

"У нас були інші канали, до яких ми приходили. Якби це розмістили безкоштовно, то це були б подвійні стандарти. А так ми вважаємо, що ми абсолютно щиро і правильно все робимо", - пояснив він.

Нагадаємо, що 21 липня українці проголосували за новий парламент. За даними Національного екзит-полу парламентських виборів, "Слуга народу" отримала 43,9%, "Опозиційна платформа За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.