НОВИНИВіце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала ініціативу лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука створити в парламенті IT-комітет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вакарчук запропонував створити в Раді комітет, який вже існує
Називається "комітет інформатизації та зв’язку"
Фото з вільних джерел
"Він існує і досить добре працював минулу каденцію. Називається "комітет інформатизації та зв’язку". Складався виключно з нових обличь, прийняв низку важливих законів в сфері IT", написала Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
Раніше Вакарчук заявив, що партія "Голос" пропонує створити у Верховній Раді IT-комітет, який займатиметься питаннями розвитку високих технологій як пріоритетної галузі.
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