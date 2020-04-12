Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Вакцина від Moderna гарантує антитіла до COVID-19 щонайменше на 3 місяці

Результати стосуються усіх вікових груп
Проміжні дані показують, що вакцина від американської компанії Moderna забезпечує організм антитілами до коронавірусного захворювання щонайменше на три місяці після введення другої дози препарату.
Вакцина від Moderna гарантує антитіла до COVID-19 щонайменше на 3 місяці Фото: вакцина (freepik)

У 34 учасників різного віку першої фази випробувань залишався високий рівень антитіл упродовж 119 днів після введення першої дози вакцини та упродовж 90 днів після введення другої дози, повідомляє "Громадське". Розробники вакцини пишуть, що "з часом, як й очікувалося, рівень антитіл трохи знизився, але все одно залишався підвищеним у всіх учасників через три місяці".

Згідно з проміжними результатами, препарат може генерувати антитіла у всіх вікових групах: 18-55,67-70 та 71+ років.

Нагадаємо, що вакцини від коронавірусу можуть стати доступні в найближчі тижні і місяці

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 12 2020 09:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.