Вакцина від Moderna гарантує антитіла до COVID-19 щонайменше на 3 місяці

Проміжні дані показують, що вакцина від американської компанії Moderna забезпечує організм антитілами до коронавірусного захворювання щонайменше на три місяці після введення другої дози препарату.

У 34 учасників різного віку першої фази випробувань залишався високий рівень антитіл упродовж 119 днів після введення першої дози вакцини та упродовж 90 днів після введення другої дози, повідомляє "Громадське". Розробники вакцини пишуть, що "з часом, як й очікувалося, рівень антитіл трохи знизився, але все одно залишався підвищеним у всіх учасників через три місяці".

Згідно з проміжними результатами, препарат може генерувати антитіла у всіх вікових групах: 18-55,67-70 та 71+ років.

Нагадаємо, що вакцини від коронавірусу можуть стати доступні в найближчі тижні і місяці